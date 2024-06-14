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Надеюсь, что противнику недолго осталось быть в Волчанске — Федоренко

Происшествия 10:01   14.06.2024
Оксана Горун
Надеюсь, что противнику недолго осталось быть в Волчанске — Федоренко

Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о боях на севере и северо-востоке Харьковской области.

«Россияне достаточно активны, но Силам обороны удалось в полной мере стабилизировать ситуацию. Ведется систематическая упорная работа по выбиванию противника с занимаемых позиций», — прокомментировал Федоренко ситуацию на Липцевском направлении, где воюет его батальон.

Он также сообщил о происходящем на соседнем участке фронта — в Волчанске.

«Наши коллеги, выполняющие боевые задания… как бы сложность в том, что воюют за каждый дом, за каждый подвал. В жилой застройке это делать достаточно сложно, плюс влияние противника за счет авиации, управляемых авиабомб. Но динамику и инициативу Силы обороны переключили в свою пользу. Противника выбивают с тех позиций, которые ему удалось занять, улучшают свое положение. И должен вам сказать, что имею намерения и надежду, что противнику недолго остались быть в Волчанске», — отметил комбат.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир батальона “Ахиллес” 92-й ОШБр Юрий Федоренко в эфире нацмарафона рассказал о боях на севере и северо-востоке Харьковской области".