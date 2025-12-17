Речь не о мире, а о шантаже — Юрий Федоренко о позиции РФ
Скриншот
Западные медиа уже поспешили объявить: «90% противоречий между Украиной и Россией разрешено». Это звучит кликбейтно, но не имеет ничего общего с реальностью. Ибо цель России остается неизменной. В долгосрочной перспективе – уничтожение украинской государственности. В краткосрочной – оккупация Донбасса. Позиция Киева остается жесткой и недвусмысленной: никакого признания оккупации — ни де-юре, ни де-факто. Когда помощник Путина Юрий Ушаков цинично заявляет, что Донбасс Россия получит «либо переговорами, либо войной», становится очевидно: речь не о мире, а о шантаже. Тогда возникает ключевой вопрос: возможно ли прекращение огня при таком подходе?
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: мирные переговоры, федоренко, Юрий Федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Речь не о мире, а о шантаже — Юрий Федоренко о позиции РФ», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 15:09;