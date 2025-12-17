Live

Речь не о мире, а о шантаже — Юрий Федоренко о позиции РФ

Мир 15:09   17.12.2025
Юрий Федоренко
командир полка "Ахиллес"
Речь не о мире, а о шантаже — Юрий Федоренко о позиции РФ Скриншот

Западные медиа уже поспешили объявить: «90% противоречий между Украиной и Россией разрешено». Это звучит кликбейтно, но не имеет ничего общего с реальностью. Ибо цель России остается неизменной. В долгосрочной перспективе – уничтожение украинской государственности. В краткосрочной – оккупация Донбасса. Позиция Киева остается жесткой и недвусмысленной: никакого признания оккупации — ни де-юре, ни де-факто. Когда помощник Путина Юрий Ушаков цинично заявляет, что Донбасс Россия получит «либо переговорами, либо войной», становится очевидно: речь не о мире, а о шантаже. Тогда возникает ключевой вопрос: возможно ли прекращение огня при таком подходе?

Автор: Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес"
Популярно
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
«Было непросто»: мэр похвастался обновленным парком электротранспорта (фото)
17.12.2025, 09:36
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
В городе на Харьковщине будет останавливаться Интерсити: о чем просят жителей
16.12.2025, 14:46
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, Сырский про Купянск
Новости Харькова — главное 17 декабря: пострадали девочки, Сырский про Купянск
17.12.2025, 14:32
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в среду
16.12.2025, 13:34
Какой процент территории Купянска контролируют СОУ, сообщил Сырский
Какой процент территории Купянска контролируют СОУ, сообщил Сырский
17.12.2025, 12:08
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
Женщину сбили насмерть в Харькове: водителя уже задержали (фото)
17.12.2025, 15:27

Новости по теме:

17.12.2025
Речь не о мире, а о шантаже — Юрий Федоренко о позиции РФ
27.11.2025
«Мидас» не позволяет продвигать нашу идею в других обществах — Зеркаль
27.11.2025
Вот вам и весь «план мира» — Чалый о кремлевской спецоперации
03.06.2025
Нацисты хотели этого в 1938 году, Кремль хотел этого с 2014 года — МИД Чехии
03.06.2025
Россия отбрасывает даже саму идею прекратить убийства — Умеров


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Речь не о мире, а о шантаже — Юрий Федоренко о позиции РФ», то посмотрите больше в разделе Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2025 в 15:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Юрий Федоренко, командир полка "Ахиллес" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Западные медиа уже поспешили объявить: «90% противоречий между Украиной и Россией разрешено». Это звучит кликбейтно, но не имеет ничего общего…".