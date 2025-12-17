Речь не о мире, а о шантаже — Юрий Федоренко о позиции РФ

Западные медиа уже поспешили объявить: «90% противоречий между Украиной и Россией разрешено». Это звучит кликбейтно, но не имеет ничего общего с реальностью. Ибо цель России остается неизменной. В долгосрочной перспективе – уничтожение украинской государственности. В краткосрочной – оккупация Донбасса. Позиция Киева остается жесткой и недвусмысленной: никакого признания оккупации — ни де-юре, ни де-факто. Когда помощник Путина Юрий Ушаков цинично заявляет, что Донбасс Россия получит «либо переговорами, либо войной», становится очевидно: речь не о мире, а о шантаже. Тогда возникает ключевой вопрос: возможно ли прекращение огня при таком подходе?