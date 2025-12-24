Live

Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждают с США (список)

Мир 10:28   24.12.2025
Оксана Горун
Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждают с США (список)

Впервые полный список пунктов плана президент Украины Владимир Зеленский перечислил 24 декабря на встрече с журналистами. Его приводит национальное информагентство Укринформ.

Зеленский отметил, что проект базового документа об окончании войны «во многом отражает общую украинско-американскую позицию», а также в чем-то — американскую позицию. Некоторые детали еще подлежат решению.

«Но мы значительно приблизились к финализации документов», — сказал президент.

Пункты плана следующие

  1.  Суверенитет Украины будет переподтвержден. Констатируем, что Украина – это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это подтверждают.
  2. Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Отмечается, что для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией столкновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего сообщения о нарушениях и устранении конфликтов.
  3. Украина получит крепкие гарантии безопасности.
  4. Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время.
  5. США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.
  6. Россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.
  7. Украина станет членом Европейского Союза в конкретно определенное время, а также Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
  8. Украина получит прочный пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании и будет охватывать широкий спектр экономических сфер.
  9. Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, вкладов частного сектора.
  10. После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
  11. Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
  12. Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами – Украиной, США, РФ. Однако относительно деталей эксплуатации еще ведутся дискуссии (как пояснил президент, Украина не желает вести с РФ бизнес напрямую, поэтому этот пункт еще предстоит досогласовать).
  13. Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и терпимости к разным культурам, устраняющие расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.
  14. Территории. Пункт не согласован и имеет несколько вариантов решения:
    Вариант 1. «Стоим там, где стоим». В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения, контролируемой международными силами.
    Вариант 2. Создание потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, предполагающей демилитаризацию этой зоны. Украина выступает против отвода своих войск, но в случае воплощения этого варианта выступает за зеркальный отвод сил – то есть и российских тоже. Этот вариант требует проведения в Украине общенационального референдума для ратификации соглашения. Окончательно этот вопрос может быть решен на уровне лидеров государств.
  15. После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина, обязуются не изменять эти договоренности силой.
  16. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.
  17. Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Пункт предусматривает обмен всех оставшихся военнопленных, включая осужденных российской системой с 2014 года, а также возвращение всех гражданских задержанных и заложников, включая детей и политических заключенных.
  18. Украина должна провести выборы как можно скорее после заключения соглашения.
  19. Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента США Дональда Трампа.
  20. После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

