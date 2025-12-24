Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждают с США (список)
Фото: president.gov.ua
Впервые полный список пунктов плана президент Украины Владимир Зеленский перечислил 24 декабря на встрече с журналистами. Его приводит национальное информагентство Укринформ.
Зеленский отметил, что проект базового документа об окончании войны «во многом отражает общую украинско-американскую позицию», а также в чем-то — американскую позицию. Некоторые детали еще подлежат решению.
«Но мы значительно приблизились к финализации документов», — сказал президент.
Пункты плана следующие
- Суверенитет Украины будет переподтвержден. Констатируем, что Украина – это суверенное государство, и все подписанты соглашения своими подписями это подтверждают.
- Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Отмечается, что для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм мониторинга для контроля за линией столкновения с помощью космического беспилотного мониторинга, обеспечения раннего сообщения о нарушениях и устранении конфликтов.
- Украина получит крепкие гарантии безопасности.
- Численность Вооруженных сил Украины будет оставаться на уровне 800 тысяч в мирное время.
- США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5.
- Россия закрепит политику ненападения по отношению к Европе и Украине во всех необходимых законах, всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Государственной Думе.
- Украина станет членом Европейского Союза в конкретно определенное время, а также Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.
- Украина получит прочный пакет глобального развития, который будет определен в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании и будет охватывать широкий спектр экономических сфер.
- Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, вкладов частного сектора.
- После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США.
- Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерным государством согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.
- Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами – Украиной, США, РФ. Однако относительно деталей эксплуатации еще ведутся дискуссии (как пояснил президент, Украина не желает вести с РФ бизнес напрямую, поэтому этот пункт еще предстоит досогласовать).
- Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и терпимости к разным культурам, устраняющие расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языков меньшинств.
- Территории. Пункт не согласован и имеет несколько вариантов решения:
Вариант 1. «Стоим там, где стоим». В Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией столкновения, контролируемой международными силами.
Вариант 2. Создание потенциальной свободной экономической зоны Донбасса, предполагающей демилитаризацию этой зоны. Украина выступает против отвода своих войск, но в случае воплощения этого варианта выступает за зеркальный отвод сил – то есть и российских тоже. Этот вариант требует проведения в Украине общенационального референдума для ратификации соглашения. Окончательно этот вопрос может быть решен на уровне лидеров государств.
- После согласования будущих территориальных договоренностей, как Российская Федерация, так и Украина, обязуются не изменять эти договоренности силой.
- Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности. Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, охватывающее свободу судоходства и перевозок. В рамках этого соглашения Кинбурнская коса будет демилитаризована.
- Для решения открытых вопросов будет создан гуманитарный комитет. Пункт предусматривает обмен всех оставшихся военнопленных, включая осужденных российской системой с 2014 года, а также возвращение всех гражданских задержанных и заложников, включая детей и политических заключенных.
- Украина должна провести выборы как можно скорее после заключения соглашения.
- Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента США Дональда Трампа.
- После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.
