Ночью РФ ударила по Малой Даниловке: повреждено предприятие и десяток домов

Происшествия 09:50   14.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
О последствиях «прилетов», которые зафиксировали в Малой Даниловке ночью 14 марта, сообщил глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов. 

По его данным, удар зафиксировали около 01:30. В результате атаки повреждено гражданское предприятие и около десяти частных домов. В большинстве случаев в домовладениях вылетели окна и двери. Среди местных жителей обошлось без пострадавших, уточнил Гололобов.

Удар по Малой Даниловке 14 марта 2026
Фото: Александр Гололобов/Telegram

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что за ночь ВС РФ выпустили по Украине около 430 беспилотников разных типов, применяли и ракеты.

«Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе – 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО», – отметил глава государства.

Из-за обстрелов и активных боевых действий в регионе не ходит часть поездов

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях «прилетов», которые зафиксировали в Малой Даниловке ночью 14 марта, сообщил глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов. ".