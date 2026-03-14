Ночью РФ ударила по Малой Даниловке: повреждено предприятие и десяток домов
О последствиях «прилетов», которые зафиксировали в Малой Даниловке ночью 14 марта, сообщил глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов.
По его данным, удар зафиксировали около 01:30. В результате атаки повреждено гражданское предприятие и около десяти частных домов. В большинстве случаев в домовладениях вылетели окна и двери. Среди местных жителей обошлось без пострадавших, уточнил Гололобов.
Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что за ночь ВС РФ выпустили по Украине около 430 беспилотников разных типов, применяли и ракеты.
«Только баллистических было 13, общее число ракет в этом ударе – 68. По предварительным данным, 58 из них были сбиты нашей системой ПВО», – отметил глава государства.
Категории: Происшествия, Украина; Теги: гололобов, Зеленский, обстрелы, прилет, харьковщина;
Дата публикации материала: 14 марта 2026 в 09:50;