Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджено підприємство та десяток домів

Події 09:50   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про наслідки “прильотів”, які зафіксували у Малій Данилівці вночі 14 березня, повідомив голова Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов. 

За його даними, удар зафіксували близько 01:30. Внаслідок атаки пошкоджене цивільне підприємство та близько десяти приватних будинків. У більшості випадків у домоволодіннях вилетіли вікна та двері. Серед місцевих мешканців обійшлося без постраждалих, уточнив Гололобов.

Удар по Малій Данилівці 14 березня 2026
Фото: Олександр Гололобов/телеграм

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що за ніч ЗС РФ випустили по Україні близько 430 безпілотників різних типів, застосовували і ракети.

“Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі – 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО“, – зазначив глава держави.

