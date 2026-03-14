Вночі РФ вдарила по Малій Данилівці: пошкоджено підприємство та десяток домів

Про наслідки “прильотів”, які зафіксували у Малій Данилівці вночі 14 березня, повідомив голова Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов.

За його даними, удар зафіксували близько 01:30. Внаслідок атаки пошкоджене цивільне підприємство та близько десяти приватних будинків. У більшості випадків у домоволодіннях вилетіли вікна та двері. Серед місцевих мешканців обійшлося без постраждалих, уточнив Гололобов.

Тим часом президент Володимир Зеленський повідомив, що за ніч ЗС РФ випустили по Україні близько 430 безпілотників різних типів, застосовували і ракети.

“Тільки балістичних було 13, загальне число ракет у цьому ударі – 68. За попередніми даними, 58 із них були збиті нашою системою ППО“, – зазначив глава держави.