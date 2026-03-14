Live

Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів

Транспорт 09:15   14.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що довелося внести деякі зміни в русі поїздів через бойові дії у Харківській, Полтавській та Сумській областях. 

Тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

  • №6134 Мерчик (05:08) — Харків-Пасажирський
    Альтернатива : №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пасажирський.
  • №6303 Харків-Пасажирський (06:40) – Мерчик
    Альтернатива : №6307 Харків-Пасажирський (07:35) — Мерчик.
  • №6304 Мерчик (08:29) – Люботин
    Альтернатива : №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.

Крім того, через часті обстріли не ходитимуть деякі електрички між Харківщиною та Полтавщиною:

  • №6291 Огульці — Полтава-Південна
  • №6354 Полтава-Південна – Огульці
  • Також з технічних причин поїзд №6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин +1 година від графіка.

Через ускладнений проїзд можливі оперативні зміни в русі й інших приміських рейсів у регіонах. Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Підвенна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці, про це додатково повідомимо. Крім того, наразі опрацьовуємо графік поїздів №6013 Суми – Ворожба та №6010 Ворожба – Охтирка”, – додали в УЗ.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що довелося внести деякі зміни в русі поїздів через бойові дії у Харківській, Полтавській та Сумській областях. ".