Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що довелося внести деякі зміни в русі поїздів через бойові дії у Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:

№6134 Мерчик (05:08) — Харків-Пасажирський

Альтернатива : №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пасажирський.

№6303 Харків-Пасажирський (06:40) – Мерчик

Альтернатива : №6307 Харків-Пасажирський (07:35) — Мерчик.

№6304 Мерчик (08:29) – Люботин

Альтернатива : №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.

Крім того, через часті обстріли не ходитимуть деякі електрички між Харківщиною та Полтавщиною:

№6291 Огульці — Полтава-Південна

№6354 Полтава-Південна – Огульці

Також з технічних причин поїзд №6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин +1 година від графіка.

“Через ускладнений проїзд можливі оперативні зміни в русі й інших приміських рейсів у регіонах. Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Підвенна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці, про це додатково повідомимо. Крім того, наразі опрацьовуємо графік поїздів №6013 Суми – Ворожба та №6010 Ворожба – Охтирка”, – додали в УЗ.