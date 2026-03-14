Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів
В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що довелося внести деякі зміни в русі поїздів через бойові дії у Харківській, Полтавській та Сумській областях.
Тимчасово не курсуватимуть такі поїзди:
- №6134 Мерчик (05:08) — Харків-Пасажирський
Альтернатива : №6136 Мерчик (06:14) – Харків-Пасажирський.
- №6303 Харків-Пасажирський (06:40) – Мерчик
Альтернатива : №6307 Харків-Пасажирський (07:35) — Мерчик.
- №6304 Мерчик (08:29) – Люботин
Альтернатива : №6222 Мерчик (09:32) – Люботин.
Крім того, через часті обстріли не ходитимуть деякі електрички між Харківщиною та Полтавщиною:
- №6291 Огульці — Полтава-Південна
- №6354 Полтава-Південна – Огульці
- Також з технічних причин поїзд №6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин +1 година від графіка.
“Через ускладнений проїзд можливі оперативні зміни в русі й інших приміських рейсів у регіонах. Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Підвенна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці, про це додатково повідомимо. Крім того, наразі опрацьовуємо графік поїздів №6013 Суми – Ворожба та №6010 Ворожба – Охтирка”, – додали в УЗ.
Популярно
- Категорії: Транспорт, Україна; Теги: АТ "Укрзалізниця", обстріли, потяги, харківщина, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через обстріли та активні бойові дії в регіоні не ходить частина поїздів», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2026 в 09:15;