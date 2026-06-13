Новини Харкова – головне за 13 червня: відключали світло – зупинявся транспорт

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06:52

Рух електротранспорту у Харкові поступово відновлюється

Про це повідомили у телеграм-каналі «Транспорт Харкова». Також почало повертатися світло.

06:47

Вранці 13 червня у деяких районах Харкова зникло світло

«Через перебої з електропостачанням весь електротранспорт стоїть», – пишуть у телеграм-каналі «Транспорт Харкова».

Про причини відключення офіційної інформації наразі немає.

Вночі у місті кілька разів оголошували повітряну тривогу. В більшості випадків – через загрозу БпЛА. Вибухів чутно не було.