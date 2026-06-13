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Новини Харкова – головне за 13 червня: відключали світло – зупинявся транспорт

Події 06:52   13.06.2026
Вікторія Яковенко
Новини Харкова – головне за 13 червня: відключали світло – зупинявся транспорт

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

06:52

Рух електротранспорту у Харкові поступово відновлюється

Про це повідомили у телеграм-каналі «Транспорт Харкова». Також почало повертатися світло.

06:47

Вранці 13 червня у деяких районах Харкова зникло світло

«Через перебої з електропостачанням весь електротранспорт стоїть», – пишуть у телеграм-каналі «Транспорт Харкова».

Про причини відключення офіційної інформації наразі немає.

Вночі у місті кілька разів оголошували повітряну тривогу. В більшості випадків – через загрозу БпЛА. Вибухів чутно не було.

Нагадаємо, мер Ігор Терехов повідомляв: цей тиждень видався дуже важким для Харкова. Щодня місто переживало масовані обстріли. Вночі 12 червня не зафіксували жодного “прильоту”, проте – це, скоріше виняток, наголосив міський голова. Траплялися випадки, коли за одну атаку по місту били по два десятки БпЛА, нагадав Терехов. “І як наслідок – у нас розбиті житлові будинки, приватні житлові будинки, постраждали офісні об’єкти, храм, окрім цього згоріло дуже багато автомобілів. І найголовніше, на жаль, є люди, які були поранені, і зараз деякі з них ще перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості”, – поінформував міський голова.
Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 06:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".