Новини Харкова – головне за 13 червня: відключали світло – зупинявся транспорт
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06:52
Рух електротранспорту у Харкові поступово відновлюється
Про це повідомили у телеграм-каналі «Транспорт Харкова». Також почало повертатися світло.
06:47
Вранці 13 червня у деяких районах Харкова зникло світло
«Через перебої з електропостачанням весь електротранспорт стоїть», – пишуть у телеграм-каналі «Транспорт Харкова».
Про причини відключення офіційної інформації наразі немає.
Вночі у місті кілька разів оголошували повітряну тривогу. В більшості випадків – через загрозу БпЛА. Вибухів чутно не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 06:52;