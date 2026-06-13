За три доби – двоє загиблих в Козачій Лопані: Задоренко закликав евакуюватись
Протягом останніх трьох діб внаслідок російських атак загинули двоє мешканців Козачої Лопані, ще один чоловік отримав поранення, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«10 червня ворожий FPV-дрон поцілив по 65-річному місцевому мешканцю, який пересувався територією селища. Наступного дня така сама ситуація повторилася щодо ще одного 55-річного мешканця. В обох випадках чоловіки зазнали поранень, несумісних із життям. Наразі вирішується питання про доставлення їхніх тіл до моргу», – повідомив Задоренко.
Крім цього, сьогодні, 13 червня, близько 7:00 внаслідок наїзду на міну постраждав 38-річний житель, який їхав на велосипеді з Козачої Лопані у бік Нової Козачої. Наразі лікарі намагаються стабілізувати стан пораненого чоловіка.
«Для збереження власного життя та здоров’я вкотре закликаю мешканців прикордоння до негайної евакуації!», – звернувся Задоренко.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, В'ячеслав Задоренко, загинули, Козача Лопань;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 13:00;