За три доби – двоє загиблих в Козачій Лопані: Задоренко закликав евакуюватись

Протягом останніх трьох діб внаслідок російських атак загинули двоє мешканців Козачої Лопані, ще один чоловік отримав поранення, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«10 червня ворожий FPV-дрон поцілив по 65-річному місцевому мешканцю, який пересувався територією селища. Наступного дня така сама ситуація повторилася щодо ще одного 55-річного мешканця. В обох випадках чоловіки зазнали поранень, несумісних із життям. Наразі вирішується питання про доставлення їхніх тіл до моргу», – повідомив Задоренко.

Крім цього, сьогодні, 13 червня, близько 7:00 внаслідок наїзду на міну постраждав 38-річний житель, який їхав на велосипеді з Козачої Лопані у бік Нової Козачої. Наразі лікарі намагаються стабілізувати стан пораненого чоловіка.

«Для збереження власного життя та здоров’я вкотре закликаю мешканців прикордоння до негайної евакуації!», – звернувся Задоренко.