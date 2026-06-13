За трое суток – двое погибших в Казачьей Лопани: Задоренко призвал выезжать

В течение последних трех суток в результате российских атак погибли двое жителей Казачьей Лопани, еще один человек получил ранения, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«10 июня вражеский FPV-дрон попал по 65-летнему местному жителю, передвигавшемуся по территории поселка. На следующий день такая же ситуация повторилась в отношении еще одного 55-летнего жителя. В обоих случаях мужчины получили ранения, несовместимые с жизнью. Решается вопрос о доставке их тел в морг», — сообщил Задоренко.

Кроме этого, сегодня, 13 июня, около 7:00 в результате наезда на мину пострадал 38-летний житель, ехавший на велосипеде из Казачьей Лопани в сторону Новой Казачьей. Сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние раненого мужчины.

«Для сохранения собственной жизни и здоровья еще раз призываю жителей приграничья к немедленной эвакуации!», — обратился Задоренко.