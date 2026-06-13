Live

За трое суток – двое погибших в Казачьей Лопани: Задоренко призвал выезжать

Общество 13:00   13.06.2026
Виктория Яковенко
За трое суток – двое погибших в Казачьей Лопани: Задоренко призвал выезжать Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской ГВА

В течение последних трех суток в результате российских атак погибли двое жителей Казачьей Лопани, еще один человек получил ранения, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«10 июня вражеский FPV-дрон попал по 65-летнему местному жителю, передвигавшемуся по территории поселка. На следующий день такая же ситуация повторилась в отношении еще одного 55-летнего жителя. В обоих случаях мужчины получили ранения, несовместимые с жизнью. Решается вопрос о доставке их тел в морг», — сообщил Задоренко.

Кроме этого, сегодня, 13 июня, около 7:00 в результате наезда на мину пострадал 38-летний житель, ехавший на велосипеде из Казачьей Лопани в сторону Новой Казачьей. Сейчас врачи пытаются стабилизировать состояние раненого мужчины.

«Для сохранения собственной жизни и здоровья еще раз призываю жителей приграничья к немедленной эвакуации!», — обратился Задоренко.

Читайте также: Четыре КАБа и более 25 БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 13 июня: останавливался транспорт, взрыв на трассе
Новости Харькова – главное 13 июня: останавливался транспорт, взрыв на трассе
13.06.2026, 13:03
Сегодня 13 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 июня 2026: какой праздник и день в истории
13.06.2026, 06:00
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
12.06.2026, 14:51
С транспортом в Харькове были проблемы из-за электроснабжения: ситуация сейчас
С транспортом в Харькове были проблемы из-за электроснабжения: ситуация сейчас
13.06.2026, 10:00
Четыре КАБа и более 25 БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия
Четыре КАБа и более 25 БпЛА выпустила РФ на Харьковщину за сутки: последствия
13.06.2026, 09:01
Тело пожилого мужчины нашли возле автостанции в Харькове: полиция разбирается
Тело пожилого мужчины нашли возле автостанции в Харькове: полиция разбирается
13.06.2026, 12:01

Новости по теме:

23.05.2026
Более суток нефтегазовые объекты Харьковщины под огнем россиян
20.05.2026
Одну атаку зафиксировал Генштаб на Харьковщине с начала суток
03.04.2026
«Ужас». Террор Харькова длится вторые сутки, Терехов сообщил о 37 попаданиях
21.03.2026
Провальное наступление РФ, пополнение в харьковском экопарке: итоги 21 марта
17.03.2026
20 раз атаковал враг на Харьковщине с начала суток: идут пять боев


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «За трое суток – двое погибших в Казачьей Лопани: Задоренко призвал выезжать», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 13:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последних трех суток в результате атак погибли двое жителей Казачьей Лопани, еще один человек получил ранения, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".