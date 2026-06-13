Де сьогодні, 13 червня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських військ, один бій триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) інформував: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має. Детальніше.