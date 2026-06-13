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Де сьогодні, 13 червня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:05   13.06.2026
Вікторія Яковенко
Де сьогодні, 13 червня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських військ, один бій триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.

На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Новоплатонівки.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 атаку, зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) інформував: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має. Детальніше.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 16:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".