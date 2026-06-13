Де сьогодні, 13 червня, атакував ворог на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував позиції українських військ, один бій триває. Бої точилися в районах Вовчанська та Лимана.
На Куп’янському напрямку українські воїни зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік Новоплатонівки.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 61 атаку, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, Інститут вивчення війни (ISW) інформував: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має. Детальніше.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 16:05;