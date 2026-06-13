Live

Где сегодня, 13 июня, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:05   13.06.2026
Виктория Яковенко
Где сегодня, 13 июня, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских войск, один бой продолжается. Бои шли в районах Волчанска и Лимана.

На Купянском направлении украинские воины остановили одну попытку врага продвинуться в сторону Новоплатоновки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 61 атаку, отметили в Генштабе.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) информировал: враг продолжает проводить наступательные операции на Харьковщине, однако ни на одном направлении успехов не имеет. Детальнее.

Читайте также: За трое суток – двое погибших в Казачьей Лопани: Задоренко призвал выезжать

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова – главное 13 июня: останавливался транспорт, взрыв на трассе
Новости Харькова – главное 13 июня: останавливался транспорт, взрыв на трассе
13.06.2026, 16:09
Сегодня 13 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 13 июня 2026: какой праздник и день в истории
13.06.2026, 06:00
Тело пожилого мужчины нашли возле автостанции в Харькове: полиция разбирается
Тело пожилого мужчины нашли возле автостанции в Харькове: полиция разбирается
13.06.2026, 12:01
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
Первые результаты по НМТ: ученик из Безлюдовки получил 200 по литературе
12.06.2026, 14:51
С транспортом в Харькове были проблемы из-за электроснабжения: ситуация сейчас
С транспортом в Харькове были проблемы из-за электроснабжения: ситуация сейчас
13.06.2026, 10:00
«Обчистил» дом, воровал мобильные телефоны в Харькове: подозреваемого нашли
«Обчистил» дом, воровал мобильные телефоны в Харькове: подозреваемого нашли
13.06.2026, 14:48

Новости по теме:

13.06.2026
Оккупанты атакуют и пытаются проникнуть в Купянск: есть ли успехи – ISW
13.06.2026
10 раз атаковал враг на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
10.06.2026
РФ имеет на Харьковщине несколько вклинений, но на этом все: анализ Машовца 📹
09.06.2026
Зачем россиянам сейчас нужен Купянск и что там происходит – Трегубов
06.06.2026
Бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 6 июня


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Где сегодня, 13 июня, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 16:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".