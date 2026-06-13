Где сегодня, 13 июня, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских войск, один бой продолжается. Бои шли в районах Волчанска и Лимана.

На Купянском направлении украинские воины остановили одну попытку врага продвинуться в сторону Новоплатоновки.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 61 атаку, отметили в Генштабе.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) информировал: враг продолжает проводить наступательные операции на Харьковщине, однако ни на одном направлении успехов не имеет. Детальнее.