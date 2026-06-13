Где сегодня, 13 июня, атаковал враг на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал позиции украинских войск, один бой продолжается. Бои шли в районах Волчанска и Лимана.
На Купянском направлении украинские воины остановили одну попытку врага продвинуться в сторону Новоплатоновки.
В общем по всей линии фронта зафиксировали 61 атаку, отметили в Генштабе.
Напомним, Институт изучения войны (ISW) информировал: враг продолжает проводить наступательные операции на Харьковщине, однако ни на одном направлении успехов не имеет. Детальнее.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 16:05;