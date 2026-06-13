Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) інформує: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має.

«Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області 11 та 12 червня, але не просунулися вперед. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 12 червня», – зазначили аналітики.

При цьому, кажуть в ISW, війська РФ продовжують операції з проникнення у напрямку Куп’янська.

«Опубліковані 11 червня відеозаписи з геолокацією показують, як українські сили завдають ударів по російських військ у північній та центральній частинах Куп’янська після того, як, за оцінкою ISW, були операції з проникнення російських військ», – додали аналітики.

Нагадаємо, “Освобождение” Борової для ЗС РФ перетворюється на повторення “освобождения Купянска”. Окупанти не лише не можуть забезпечити той результат, який уже заявили, але втрачають позиції. Причини того, що відбувається, проаналізував воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.