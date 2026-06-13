Live

Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW

Фронт 11:43   13.06.2026
Вікторія Яковенко
Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW Карта ISW

Інститут вивчення війни (ISW) інформує: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має.

«Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області 11 та 12 червня, але не просунулися вперед. Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність у напрямку Великого Бурлука 12 червня», – зазначили аналітики.

При цьому, кажуть в ISW, війська РФ продовжують операції з проникнення у напрямку Куп’янська.

«Опубліковані 11 червня відеозаписи з геолокацією показують, як українські сили завдають ударів по російських військ у північній та центральній частинах Куп’янська після того, як, за оцінкою ISW, були операції з проникнення російських військ», – додали аналітики.

Нагадаємо, “Освобождение” Борової для ЗС РФ перетворюється на повторення “освобождения Купянска”. Окупанти не лише не можуть забезпечити той результат, який уже заявили, але втрачають позиції. Причини того, що відбувається, проаналізував воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

Читайте також: 10 разів атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 13 червня: зупинявся транспорт, вибух на трасі
Новини Харкова – головне за 13 червня: зупинявся транспорт, вибух на трасі
13.06.2026, 13:03
Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW
Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW
13.06.2026, 11:43
Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається
Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається
13.06.2026, 12:01
Сьогодні 13 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 червня 2026: яке свято та день в історії
13.06.2026, 06:00
На трасі в Харківському районі підірвався велосипедист: чоловіка шпиталізували
На трасі в Харківському районі підірвався велосипедист: чоловіка шпиталізували
13.06.2026, 10:14
З транспортом у Харкові були проблеми через електропостачання: ситуація зараз
З транспортом у Харкові були проблеми через електропостачання: ситуація зараз
13.06.2026, 10:00

Новини за темою:

31.05.2026
Росіяни спробували таємно пролізти в Куп’янськ – ISW
30.05.2026
РФ заявляє про захоплення двох сіл на півночі Харківщини: що кажуть в ISW
16.05.2026
У РФ знов заявляють про захоплення Петропавлівки на Харківщині — реакція ISW
11.05.2026
ISW: РФ обстрілює північ Харківщини ракетами, запускаючи їх з гелікоптерів
09.05.2026
ЗСУ, ймовірно, знищили всі позиції РФ у центрі Куп’янська – аналіз ISW


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 11:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) інформує: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має.".