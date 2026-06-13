10 разів атакував ворог на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Минулої доби армія РФ атакувала в Харківській області 10 разів, більше боїв було на півночі регіону, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Лиман, Стариця, Липці, Вовчанськ, Охрімівка, Волохівка.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував, в бік Шийківки та Подолів.

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 237 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 88 авіаційних ударів, скинувши 281 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 10008 дронів-камікадзе та здійснив 3304 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян: