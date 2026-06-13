10 раз атаковал враг на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки армия РФ атаковала в Харьковской области 10 раз, больше боев было на севере региона, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз атаковал позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Лиман, Старица, Липцы, Волчанск, Охримовка, Волоховка.

На Купянском направлении враг дважды атаковал, в сторону Шейковки и Подолов.

«В общем за прошедшие сутки зафиксировано 237 боевых столкновений. Вчера противник нанес 88 авиационных ударов, сбросив 281 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 10008 дронов-камикадзе и осуществил 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 74 из реактивных систем залпового огня», — отметили в Генштабе.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: