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Навіщо росіянам зараз потрібен Куп’янськ і що там відбувається – Трегубов

Фронт 14:16   09.06.2026
Вікторія Яковенко
Навіщо росіянам зараз потрібен Куп’янськ і що там відбувається – Трегубов Скриншот

Речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону
 повідомив, що раніше хотіли зробити окупанти у Куп’янську та чому зараз продовжують намагатися захопити місто.

Трегубов зазначив, що безпосередньо у Куп’янську, на правому березі річки Оскіл ситуація більш рівномірна. Там росіяни намагаються атакувати тільки з півночі, через Голубівку. Їм це не вдається.

На лівому березі, за даними Трегубова, ситуація більш напружена. Там ворог намагається атакувати з трьох боків.

«Звісно, тут і логістиці не так сприяє, і в принципі російські дрони долітають значно краще. Знову таки, територія утримується, плацдарм утримується, але вартує трохи більше зусиль», – підкреслив речник Угруповання об’єднаних сил.

Він також відповів, чому росіяни й досі хочуть окупувати місто.

«Мені здається, це для них стало політичним фетишем. Такого великого військового сенсу, яке воно мало на початку наступу, просто немає. Ідея була така – вони беруть Куп’янськ, просуваються до Борової, тиснуть на Лиман, а потім йдуть на Словʼяно-Краматорську агломерацію. Зараз це вже неактуально. Бо Куп’янськ, очевидно вже, не стане для них якимось логістичним хабом. Вони хотіли робити логістичний хаб у Куп’янську-Вузловому, де залізниця. Очевидно, що цього вже не буде навіть технологічно. Бо навіть, якби вони теоретично витіснили українців з Куп’янська, все одно прилітало все, що літає. Дистанція ураження українських дронів значно виросла. Але у росіян в голові, якщо Путін кілька разів сказав, що місто вже зайняте, то це треба якось виконувати», – вважає Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 14:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону повідомив, що раніше хотіли зробити окупанти у Куп’янську та чому зараз продовжують намагатися захопити місто.".