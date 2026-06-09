Зачем россиянам сейчас нужен Купянск и что там происходит – Трегубов

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона

сообщил, что раньше хотели сделать оккупанты в Купянске и почему сейчас продолжают пытаться захватить город.

Трегубов отметил, что непосредственно в Купянске, на правом берегу реки Оскол ситуация более равномерная. Там россияне пытаются атаковать только с севера, через Голубовку. Им это не удается.

На левом берегу, по данным Трегубова, ситуация напряженнее. Там враг пытается атаковать с трех сторон.

«Конечно, здесь и логистике не так способствует, и в принципе дроны РФ долетают гораздо лучше. Опять же, территория удерживается, плацдарм удерживается, но стоит немного больше усилий», — подчеркнул спикер Группировки объединенных сил.

Он также ответил, почему россияне до сих пор хотят оккупировать город.

«Мне кажется, это для них стало политическим фетишем. Такого большого военного смысла, который он имел в начале наступления, просто нет. Идея была такова – они берут Купянск, продвигаются к Боровой, давят на Лиман, а затем идут на Славяно-Краматорскую агломерацию. Сейчас это уже неактуально. Потому что Купянск, очевидно, не станет для них каким-то логистическим хабом. Они хотели делать логистический хаб в Купянске-Узловом, где железная дорога. Очевидно, что этого уже не будет даже технологично. Ибо даже если бы они теоретически вытеснили украинцев из Купянска, все равно прилетало все, что летает. Дистанция поражения украинских дронов значительно выросла. Но у россиян в голове, если Путин несколько раз сказал, что город уже занят, это нужно как-то выполнять», — считает Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»