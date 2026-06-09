Где ВСУ отбивали атаки врага, сообщили в Генштабе
В течение минувших суток на Харьковщине было 15 боестолкновений, передают в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал позиции ВСУ десять раз в районе Волчанских Хуторов, Лимана, Старицы, Избицкого и Терновой.
На Купянском – СОУ отбили пять штурмов ВС РФ в сторону Купянска, Купянска-Узлового, Ковшаровки, Глушковки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 260 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник нанес два ракетных удара, применив три ракеты, совершил 88 авиационных ударов, сбросив 282 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10282 дрона-камикадзе и осуществил 3725 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 из реактивных систем залпового огня», – пишут в ГШ.
Потери россиян следующие:
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 08:13;