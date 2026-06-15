Завтра на Салтівці не буде газу – адреси
Завтра, 16 червня, фахівці Харківської міської філії “Газмережі” проводитимуть роботи на системі газопостачання в Салтівському районі Харкова. Через це в деяких будинках не буде блакитного палива, попереджають фахівці.
З повним списком адрес, де тимчасово не буде газу, можна ознайомитись за посиланням.
“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання. Просимо вибачення за тимчасові незручності“, – додали газовики.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: газ, газовщики, голубое топливо, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 11:47;