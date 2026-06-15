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Завтра на Салтовке не будет газа – адреса

Общество 11:47   15.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Завтра на Салтовке не будет газа – адреса

Завтра, 16 июня, специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» будут проводить работы на системе газоснабжения в Салтовскому районе Харькова. Из-за этого в некоторых домах не будет голубого топлива, предупреждают специалисты.

С полным списком адресов, где временно не будет газа, можно ознакомиться по ссылке.

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 11:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 16 июня, специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» будут проводить работы на системе газоснабжения в Салтовскому районе Харькова.".