Завтра на Салтовке не будет газа – адреса
Завтра, 16 июня, специалисты Харьковского городского филиала «Газсети» будут проводить работы на системе газоснабжения в Салтовскому районе Харькова. Из-за этого в некоторых домах не будет голубого топлива, предупреждают специалисты.
С полным списком адресов, где временно не будет газа, можно ознакомиться по ссылке.
«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения. Приносим свои извинения за временные неудобства», – добавили газовщики.
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2026 в 11:47;