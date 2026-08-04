До конца сентября перекроют улицу Космонавтов в Харькове

В пресс-службе мэрии рассказали, что с 4 августа до 30 сентября будет перекрыто движение транспорта на улице Космонавтов. Речь идет об участке от улицы Сумгаитской до улицы Деревянка.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции газопровода среднего давления», – объяснили в мэрии.

Пропуск транспорта будет организован свободной от выполнения работ полосой движения, добавили в сообщении.

МГ «Объектив» также сообщала, что днем 4 и 5 августа трамваи на Салтовке в Харькове изменят маршруты. Движение трамваев по улице Академика Павлова (от переулка Салтовского до улицы Непокоренных) будет прекращено с 10:00 до 14:00 4 и 5 августа. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.