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До конца сентября перекроют улицу Космонавтов в Харькове

Транспорт 07:13   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
До конца сентября перекроют улицу Космонавтов в Харькове Фото: ХГС

В пресс-службе мэрии рассказали, что с 4 августа до 30 сентября будет перекрыто движение транспорта на улице Космонавтов. Речь идет об участке от улицы Сумгаитской до улицы Деревянка.

«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с необходимостью проведения работ по реконструкции газопровода среднего давления», – объяснили в мэрии.

Пропуск транспорта будет организован свободной от выполнения работ полосой движения, добавили в сообщении.

МГ «Объектив» также сообщала, что днем 4 и 5 августа трамваи на Салтовке в Харькове изменят маршруты. Движение трамваев по улице Академика Павлова (от переулка Салтовского до улицы Непокоренных) будет прекращено с 10:00 до 14:00 4 и 5 августа. Об этом сообщили в Харьковском горсовете.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 07:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии рассказали, что с 4 августа до 30 сентября будет перекрыто движение транспорта на улице Космонавтов. ".