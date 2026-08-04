До кінця вересня перекриють вулицю Космонавтів у Харкові

У пресслужбі мерії розповіли, що з 4 серпня до 30 вересня буде перекритий рух транспорту на вулиці Космонавтів. Йдеться про ділянку від вулиці Сумгаїтської до вулиці Дерев’янка.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції газопроводу середнього тиску”, – пояснили у мерії.

Пропуск транспорту буде організований вільною від виконання робіт смугою руху, додали в повідомленні.

МГ “Об’єктив” також повідомляла, що вдень 4 та 5 серпня трамваї на Салтівці у Харкові змінять маршрути. Рух трамваїв на вулиці Академіка Павлова (від провулка Салтівського до вулиці Нескорених) припинять з 10:00 до 14:00 4 та 5 серпня, повідомили. Про це повідомили у Харківській міськраді.