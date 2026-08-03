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За липень кількість переселенців збільшилась на 2,5 тисячі – мерія

Суспільство 10:07   03.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За липень кількість переселенців збільшилась на 2,5 тисячі – мерія

Станом на 1 серпня у Харкові вже мешкають майже 220 тисяч переселенців, повідомили у пресслужбі мерії. За липень до міста приїхали близько 2,5 тисяч ВПО.

Серед переселенців, які проживають у Харкові, – 14,4 тисячі осіб з інвалідністю, 28,2 тисячі дітей і 61,3 тисячі пенсіонерів. Для тимчасового проживання переселенців у місті функціонують 58 гуртожитків, де мешкають понад 7,4 тисячі осіб.

“У Харкові також працюють гуманітарні хаби, які надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. Крім того, в усіх районах організовано роботу пунктів видачі гарячого харчування, де можна безкоштовно отримати повноцінний обід. За підтримки благодійних і громадських організацій переселенцям надається додаткова допомога“, – зазначили у мерії.

Зокрема, у липні ВПО отримали 857 медичних ваучерів на придбання ліків. Один ваучер – дві тисячі гривень.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 10:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 1 серпня у Харкові вже мешкають майже 220 тисяч переселенців, повідомили у пресслужбі мерії. За липень до міста приїхали близько 2,5 тисяч ВПО.".