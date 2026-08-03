У Бєлгороді горів університет де збирають дрони, вранці БпЛА атакують склад WB

У Росії знову неспокійно. Вночі та вранці безпілотники атакують різні регіони, на місцях “прильотів” вирують пожежі.

Волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко повідомив подробиці про результати ударів. Так уночі була атакована будівля Бєлгородського державного технологічного університету, де збирали та тестували дрони.

Відео: Exilenova+

У Керчі під удар потрапила електропідстанція. Також після роботи ППО розпочалася пожежа.

Відео: Exilenova+

“Просто зараз дрони атакують склад Wildberries у Хрястово, Владімірська область“, – зазначив Стерненко.

Відео: Exilenova+