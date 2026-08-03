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Росіяни знищили склад видавництва настільних ігор на Київщині

Події 09:31   03.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни знищили склад видавництва настільних ігор на Київщині

У ніч на 1 серпня росіяни випустили ракети по логістичному центру у Вишневому на Київщині. В результаті знищений склад видавництва настільних ігор “Розум”. 

У пресслужбі компанії повідомили: вогонь знищив близько 200 екземплярів настільних ігор. Це – весь товарний запас видавництва. Однак, попри значні матеріальні втрати, обійшлося без людських жертв.

Обстріл видавництва "Розум"

Приблизні фінансові збитки, які зазнала компанія внаслідок удару, оцінюють у 25-30 мільйонів гривень. Все це, додали в повідомленні, позначиться на роботі та термінах видачі замовлень. Але керівники планують якнайшвидше відновити зруйноване та повернутися до звичного темпу.

Компанія «Rozum» входить до складу Групи компаній «Фактор» (у її складі також видавництво Vivat, друкарня «Фактор-Друк», компанія Factor media).

“Це вже другий удар по Групі компаній, але якщо два роки тому я в розмовах з іноземними журналістами припускав декілька відсотків на випадковість, то зараз, після зовсім недавньої руйнації кількох видавництв та друкарень в Київі і прильотів у склад «Розуму» в Київі та тієї ж ночі в склад видавництва «Ранок» в Харкові, не залишає сумнівів у антигуманістичній природі ціх бомбардувань, намаганні лишити нас нашої культури, яка є, на моє переконання, важливішою націєутворючою засадою в будь-якій країні”, — так прокоментував цю трагедію засновник і президент Групи компаній «Фактор» Сергій Політучий.

Нагадаємо, у суботу, 1 серпня, Харків атакував реактивний “шахед”. «Приліт» зафіксували у Шевченківському районі, уточнив мер Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов додав: внаслідок влучення загорівся склад.

Як виявилося, росіяни вдарили “шахедом” по складу видавництва “Ранок”, про це повідомили у пресслужбі компанії. Масштабна пожежа охопила десять тисяч квадратних метрів, є постраждалі, але обійшлося без загиблих. У повідомленні також зазначили: на складі зберігалися тисячі книг, тож відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили.

Читайте також: Є загиблий та постраждалий – Синєгубів про добу на Харківщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 09:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч на 1 серпня росіяни випустили ракети по логістичному центру у Вишневому на Київщині. В результаті знищений склад видавництва настільних ігор “Розум”. ".