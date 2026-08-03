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За добу на Харківщині було 16 боїв: ворог активізувався і на Куп’янщині

Україна 08:07   03.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині було 16 боїв: ворог активізувався і на Куп’янщині

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 16 боєзіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався прорватися дев’ять разів у районі Готівки, Покаляного, Лимана та Стариці.

На Куп’янщині СОУ відбили сім штурмів у бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 207 бойових зіткнень. Учора противник здійснив 94 авіаційні удари, скинувши 296 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10573 дрони-камікадзе та здійснив 3336 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 31 — із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Втрати росіян сьогодні такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували 16 боєзіткнень, передає Генштаб ЗСУ.".