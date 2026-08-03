Россияне уничтожили склад издательства настольных игр на Киевщине

В ночь на 1 августа россияне выпустили ракеты по логистическому центру в Вишневом на Киевщине. В результате уничтожен склад издательства настольных игр «Розум».

В пресс-службе компании сообщили: огонь уничтожил около 200 экземпляров настольных игр. Это – весь товарных запас издательства. Однако, несмотря на значительные материальные потери, обошлось без человеческих жертв.

Приблизительный финансовый ущерб, который понесла компания в результате удара, оценивают в 25-30 миллионов гривен. Все это, добавили в сообщении, скажется на работу и сроки выдачи заказов. Но руководители планируют как можно скорее восстановить разрушенное и вернуться к привычному темпу.

Компания «Розум» входит в состав Группы компаний «Фактор» (в ее составе также издательство Vivat, типография «Фактор-Печать», компания Factor media).

«Это уже второй удар по Группе компаний, но если два года назад я в разговорах с иностранными журналистами предполагал несколько процентов на случайность, то сейчас, после совсем недавнего разрушения нескольких издательств и типографий в Киеве и прилетов в склад «Розума» в Киеве и той же ночью в склад издательства «Ранок» в Харькове, нет сомнений в антигуманистической природе этих бомбардировок, попытке оставить нас нашей культуры, которая, по моему убеждению, является важной нациообразующей основой в любой стране» — так прокомментировал эту трагедию основатель и президент Группы компаний «Фактор» Сергей Политучий.

Напомним, в субботу, 1 августа, Харьков атаковал реактивный «Шахед». «Прилет» зафиксировали в Шевченковском районе, уточнил мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов добавил: в результате попадания загорелся склад.

Как оказалось, россияне ударили «Шахедом» по складу издательства «Ранок», об этом сообщили в пресс-службе компании. Масштабный пожар охватил десять тысяч квадратных метров, есть пострадавшие, но обошлось без погибших. В сообщении также отметили: на складе хранились тысячи книг, поэтому отправку ранее совершенных заказов временно остановили.