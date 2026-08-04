Новини Харкова — головне 4 серпня: як минула ніч

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07:35

Вночі на місто летіли КАБи, у регіоні фіксували реактивні БпЛА

Тривога в Харкові це вночі лише один раз і тривала вона понад три години. О 02:20 Харківщина “почервоніла”, а у Повітряних силах ЗСУ попередили: на північно-східному напрямку спостерігається активність ворожої авіації.

Вже о 02:29 у бік Харкова полетіли авіабомби.

О 03:51 додалися пуски реактивних БпЛА на Харківщину зі сходу. Після цього інформації про нові загрози не було. Даних про “прильоти” у місті немає. Відбій тривоги дали в 05:33.