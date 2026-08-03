451° за Фаренгейтом у Харкові: РФ знищила мільйони книг – підсумки 1-3 серпня

8 мільйонів книг знищили росіяни ударом по Харкову у суботу. На Київщині «прилетіло» по складу видавництва, яке входить до ГК «Фактор». Росіяни атакували термінал “Нової пошти”. 25 ударів завдала армія РФ за тиждень у Харкові. Регіон – лідер антирейтингу боргів за комунальні послуги в Україні. Вдвічі з минулого року зросла кількість 200-бальних результатів учасників НМТ із Харківщини. МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 1-3 серпня.

«Шахеди» атакували логістичний центр видавництва «Ранок», а також дистрибуційний центр «КнигоЛенд». Видавці назвали наслідки цього «прильоту» найбільшою втратою книжкової інфраструктури України від початку повномасштабної війни. Пожежа охопила 10 000 кв. м. Обійшлося без загиблих, проте одна людина отримала поранення, повідомляв начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед того, що згоріло, — підручники для дітей. Відправлення раніше зроблених замовлень тимчасово зупинили. Попри все, в офіційній заяві «Ранку» сказано: «Маємо відбудувати все, щоб книжки знову потрапили до тих, хто на них чекає».

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Це другий масштабний удар по харківському книговидавництву. Два роки тому ворог знищив типографію «Фактор-Друк». Тоді згоріло унікальне обладнання та близько 50 тисяч книжок. Друкарню відновили. Проте в минулу суботу «Фактору» знову дісталося. Ракетним ударом по Київщині ворог знищив склад видавництва настільних ігор «Розум», що входить до групи компаній «Фактор». Президент групи Сергій Політучий заявив: якщо два роки тому ще припускав на декілька відсотків випадковість вибору цілі для удару, тепер не сумнівається в бажанні окупантів позбавити нас нашої культури.

Внаслідок удару по терміналу поблизу Коротича в неділю загинув співробітник компанії-перевізника, повідомила пресслужба “Нової пошти”.

Окрім книг, у Харкові протягом тижня горіли складські приміщення одного з мережевих супермаркетів, а також – АЗС, СТО та цивільні підприємства. Загалом було 25 «прильотів», відзначив міський голова Ігор Терехов. Здебільшого ворог використовував «шахеди» та FPV-дрони. Постраждали 22 людини, з них двоє дітей.

Такі дані навів ресурс “Опендатабот”, посилаючись на Єдиний реєстр боржників. 20% усіх нових справ щодо комунальних боргів цього року стосуються абонентів у Харківській області. Найчастіше українці не платять за теплопостачання, на другому місці – водопостачання. А найбільша частка боргів припадає на громадян віком від 46 до 60 років – таких боржників 35%. Ще чверть – пенсіонери.

Статистику навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, учасники НМТ з Харківщини отримали 211 максимальних оцінок. Один з абітурієнтів отримав по 200 балів за три предмети, ще 11 – за два. Найкращі результати – в тестуваннях з англійської мови та математики.

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