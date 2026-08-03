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Чотири сотні БпЛА, КАБи, ракети: Синєгубов – про тиждень обстрілів Харківщини

Події 21:17   03.08.2026
Олена Нагорна
Чотири сотні БпЛА, КАБи, ракети: Синєгубов – про тиждень обстрілів Харківщини

71 населений пункт Харківщини, включно з обласним центром, зазнав ворожих атак протягом тижня з 27 липня по 2 серпня, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів двоє людей загинули, ще 57 осіб постраждали, серед них шестеро дітей.

Для атак на регіон окупанти застосували 11 ракет, 25 КАБів, 46 БпЛА «Герань-2», чотири «ланцети», 42 БпЛА «Молния», 39 FPV-дронів та ще 240 безпілотників, тип яких наразі встановлюють.

У Харкові через ворожі удари пошкоджені сім багатоповерхівок, підприємство, три складські будівлі, два СТО, гаражний кооператив, 11 автомобілів, а також чотири рази під атаками опинялися АЗС.

Суттєво постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району. Там пошкоджені п’ять багатоквартирних і 40 приватних будинків, 14 господарчих споруд, три цивільні підприємства, дитсадок, школа, два магазини, поштомат, склад, офіс, електромережі, сім гаражів, десять автівок, автобус, машина «швидкої», а також зафіксовано чотири атаки на АЗС.

Значних руйнувань зазнав Ізюмський район: пошкоджено багатоквартирний та 26 приватних будинків, медзаклад, школа, два заклади культури, адмінбудівля, магазини, цивільне підприємство, три склади, господарча споруда, АЗС, гаражі, електромережі, 13 автомобілів та автобус.

Як  повідомляв мер Ігор Терехов, з 27 липня по 2 серпня армія РФ завдала 25 ударів по Харкову. Вісім атак здійснили FPV-дронами, вісім – «шахедами», п’ять – реактивними «шахедами», три – «молниями» та одну – «ланцетом».

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 21:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "71 населений пункт Харківської області, включно з обласним центром, зазнав ворожих атак протягом тижня з 27 липня по 2 серпня.".