До +36: прогноз погоды по Харькову и области на 4 августа
Во вторник, 4 августа, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры покажут 19–21 градус, днем — 33–35, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.
По области ночная температура составит 18–23 градуса, днем — 31–36.
Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.
Как пишет синоптик Наталья Диденко, жаркой будет вся неделя.
«Пик жары предполагается в Украине 6 августа, когда повсеместно будет доминировать очень сильная жара. До того пару дней и после того еще будут островки сильной жары, но вот вся территория в целом сильнее всего пропечется именно в четверг. Дождей — дефицит», — констатирует Диденко.