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До +36: прогноз погоды по Харькову и области на 4 августа

Погода 20:39   03.08.2026
Елена Нагорная
До +36: прогноз погоды по Харькову и области на 4 августа

Во вторник, 4 августа, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры покажут 19–21 градус, днем — 33–35, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 18–23 градуса, днем — 31–36.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с.

Как пишет синоптик Наталья Диденко, жаркой будет вся неделя.

«Пик жары предполагается в Украине 6 августа, когда повсеместно будет доминировать очень сильная жара. До того пару дней и после того еще будут островки сильной жары, но вот вся территория в целом сильнее всего пропечется именно в четверг. Дождей — дефицит», — констатирует Диденко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 20:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 4 августа, в Харькове и области — переменная облачность. Без существенных осадков.".