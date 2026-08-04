Где шли бои на Харьковщине в течение минувших суток, рассказали в Генштабе

В течение минувших суток россияне пытались прорваться на Харьковщине 15 раз, пишут в Генштабе ВСУ.

На севере от Харькова зафиксировали 13 атак ВС РФ в районе Избицкого, Лимана и Волоховки.

На Купянском направлении СОУ отбили две атаки оккупантов около Петропавловки и Шейковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 226 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара, применил три ракеты, совершил 84 авиационных удара, сбросив 258 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10712 дронов-камикадзе и осуществил 3251 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в ГШ.