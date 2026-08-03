Украл чужие паспорта: что грозит мужчине на Харьковщине, сообщили в полиции

На Харьковщине правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконном завладении паспортами граждан.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, воспользовавшись временным отсутствием владельцев документов, фигурант похитил их паспорта и покинул место происшествия.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УКУ.

Если вину докажут, ему грозит штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на тот же срок.

Напомним, 29 июля в Харькове 28-летний местный житель, ранее судимый за разбой, избил подростка и украл его личные вещи, сообщали в облпрокуратуре.