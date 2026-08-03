Live

Украл чужие паспорта: что грозит мужчине на Харьковщине, сообщили в полиции

Общество 13:08   03.08.2026
Виктория Яковенко
Украл чужие паспорта: что грозит мужчине на Харьковщине, сообщили в полиции

На Харьковщине правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконном завладении паспортами граждан.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, воспользовавшись временным отсутствием владельцев документов, фигурант похитил их паспорта и покинул место происшествия.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УКУ.

Если вину докажут, ему грозит штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационный надзор на срок до трех лет, или ограничение свободы на тот же срок.

мужчина на Харьковщине украл паспорта

Напомним, 29 июля в Харькове 28-летний местный житель, ранее судимый за разбой, избил подростка и украл его личные вещи, сообщали в облпрокуратуре.

Читайте также: Сначала обстрелы, потом пехотные группы: ситуация на границе на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 3 августа 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 3 августа 2026: какой праздник и день в истории
03.08.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 3 августа: удар по авто копов, долги за коммуналку
Новости Харькова — главное 3 августа: удар по авто копов, долги за коммуналку
03.08.2026, 12:47
«Многоуровневый экспериментальный купол» — Терехов о защите Харькова от FPV
«Многоуровневый экспериментальный купол» — Терехов о защите Харькова от FPV
02.08.2026, 21:55
На почти два месяца перекроют участок для транспорта в центре Харькова
На почти два месяца перекроют участок для транспорта в центре Харькова
02.08.2026, 21:16
Есть погибший и пострадавшая – Синегубов о сутках на Харьковщине
Есть погибший и пострадавшая – Синегубов о сутках на Харьковщине
03.08.2026, 08:51
Украл чужие паспорта: что грозит мужчине на Харьковщине, сообщили в полиции
Украл чужие паспорта: что грозит мужчине на Харьковщине, сообщили в полиции
03.08.2026, 13:08

Новости по теме:

03.08.2026
Харьковщина – на первом месте по количеству долгов за коммуналку (инфографика)
03.08.2026
Утром враг ударил FPV по авто копов во время эвакуации на Купянщине
03.08.2026
За сутки на Харьковщине было 16 боев: враг активизировался и на Купянщине
01.08.2026
Ушел из дома, чтобы бесцельно поблуждать: копы искали мальчика на Чугуевщине
01.08.2026
Один бой идет на севере от Харькова, на Купянском направлении – без атак


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Украл чужие паспорта: что грозит мужчине на Харьковщине, сообщили в полиции», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине правоохранители сообщили мужчине о подозрении в незаконном завладении паспортами граждан.".