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Сначала обстрелы, потом пехотные группы: ситуация на границе на Харьковщине

Записано 12:15   03.08.2026
Виктория Яковенко
Сначала обстрелы, потом пехотные группы: ситуация на границе на Харьковщине Скриншот

В приграничье в Харьковской и Сумской областях враг не прекращает своих попыток атакующих действий, констатировал в эфире нацмарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«В пределах Харьковской области – это достаточно большая активность врага в пределах Ольховатской громады, в частности по направлению населенного пункта Артельное, а также периодически и в пределах Волчанской громады, по направлению населенного пункта Дегтярное. Здесь мы довольно часто разоблачаем пехотные группы противника, которые идут с территории РФ попробовать максимально продвинуться вглубь территории Украины, инфильтрируясь или атакуя позиции украинских защитников», — отметил Демченко.

Всем этим действиям предшествуют массированные обстрелы с помощью артиллерии, авиации и БпЛА, добавляют в ГПСУ.

«С надеждой уничтожать позиции, которые удерживают наши воины, чтобы этим пехотным группам удавалось легче продвигаться. Однако враг несет большие потери. В свою очередь, мы также используем и артиллерию, и БпЛА, чтобы разоблачать своевременно движение таких групп даже на подступах к нашей границе», — рассказал Демченко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 12:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В приграничье в Харьковской и Сумской областях враг не прекращает своих попыток атакующих действий, констатировал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.".