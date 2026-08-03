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Спершу обстріли, потім піхотні групи: ситуація на кордоні на Харківщині

Записано 12:15   03.08.2026
Вікторія Яковенко
Спершу обстріли, потім піхотні групи: ситуація на кордоні на Харківщині Скриншот

У прикордонні в Харківській та Сумській областях ворог не припиняє своїх спроб атакувальних дій, констатував в етері нацмарафону спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«В межах Харківської області – це досить велика активність ворога в межах Вільхуватської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Артільне, а також періодично і в межах Вовчанської громади, у напрямку населеного пункту Дігтярне. Тут ми досить часто викриваємо піхотні групи противника, які йдуть з території РФ спробувати максимально просунутися вглиб території України, інфільтруючись, або атакуючи позиції українських захисників», – зазначив Демченко.

Усім цим діям передують масовані обстріли за допомогою артилерії, авіації та БпЛА, додають у ДПСУ.

«З надією знищувати позиції, які утримують наші воїни, аби потім цим піхотним групам вдавалося легше просуватися. Однак ворог несе великі втрати. В свою чергу ми також використовуємо і артилерію, і БпЛА, аби викривати вчасно рух таких груп навіть на підступах до нашого кордону», – розповів Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2026 в 12:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У прикордонні в Харківській та Сумській областях ворог не припиняє своїх спроб атакувальних дій, констатував спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.".