Спершу обстріли, потім піхотні групи: ситуація на кордоні на Харківщині

У прикордонні в Харківській та Сумській областях ворог не припиняє своїх спроб атакувальних дій, констатував в етері нацмарафону спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«В межах Харківської області – це досить велика активність ворога в межах Вільхуватської громади, зокрема по напрямку населеного пункту Артільне, а також періодично і в межах Вовчанської громади, у напрямку населеного пункту Дігтярне. Тут ми досить часто викриваємо піхотні групи противника, які йдуть з території РФ спробувати максимально просунутися вглиб території України, інфільтруючись, або атакуючи позиції українських захисників», – зазначив Демченко.

Усім цим діям передують масовані обстріли за допомогою артилерії, авіації та БпЛА, додають у ДПСУ.

«З надією знищувати позиції, які утримують наші воїни, аби потім цим піхотним групам вдавалося легше просуватися. Однак ворог несе великі втрати. В свою чергу ми також використовуємо і артилерію, і БпЛА, аби викривати вчасно рух таких груп навіть на підступах до нашого кордону», – розповів Демченко.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”