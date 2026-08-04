Два месяца парень воровал детали от кондиционеров в Слободском районе

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что разоблачили вероятного вора, который два месяца орудовал в Слободском районе Харькова.

24-летнего парня подозревают в краже оборудования от кондиционеров, которые были расположены на торговых павильонах.

«Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдал, он поднимался на крышу зданий и срезал медные трубки, силовые кабели, теплоизоляцию и другие элементы систем кондиционирования, после чего покидал место происшествия и распоряжался похищенным имуществом по своему усмотрению», – установили в полиции.

Копы также подсчитали: только в результате двух таких краж предприятие, которое обворовал парень, потеряло более 13 тысяч гривен. Ему уже вручили подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража).