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Два месяца парень воровал детали от кондиционеров в Слободском районе

Происшествия 09:24   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Два месяца парень воровал детали от кондиционеров в Слободском районе

В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что разоблачили вероятного вора, который два месяца орудовал в Слободском районе Харькова.

24-летнего парня подозревают в краже оборудования от кондиционеров, которые были расположены на торговых павильонах.

«Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдал, он поднимался на крышу зданий и срезал медные трубки, силовые кабели, теплоизоляцию и другие элементы систем кондиционирования, после чего покидал место происшествия и распоряжался похищенным имуществом по своему усмотрению», – установили в полиции.

Парень воровал оборудования кондиционеров в Харькове

Копы также подсчитали: только в результате двух таких краж предприятие, которое обворовал парень, потеряло более 13 тысяч гривен. Ему уже вручили подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража).

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 09:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что разоблачили вероятного вора, который два месяца орудовал в Слободском районе Харькова.".