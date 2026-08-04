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Два місяці хлопець крав деталі від кондиціонерів у Слобідському районі

Події 09:24   04.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два місяці хлопець крав деталі від кондиціонерів у Слобідському районі

У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що викрили ймовірного злодія, який два місяці орудував у Слобідському районі Харкова.

24-річного хлопця підозрюють у крадіжці обладнання від кондиціонерів, що розташовані на торгових павільйонах.

Скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігав, він підіймався на дах будівель та зрізав мідні трубки, силові кабелі, теплоізоляцію й інші елементи систем кондиціонування, після чого залишав місце події та розпоряджався викраденим майном на власний розсуд“, – встановили у поліції.

Хлопець крав обладнання кондиціонерів у Харкові

Копи також підрахували: лише внаслідок двох таких крадіжок підприємство, яке обікрав хлопець, втратило понад 13 тисяч гривень. Йому вже вручили підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка).

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 09:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ГУ Нацполиции в Харьковской области рассказали, что разоблачили вероятного вора, который два месяца орудовал в Слободском районе Харькова.".