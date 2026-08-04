Загинув чоловік, постраждала дитина: наслідки ударів РФ по Харкову та області

Харків, а також 18 населених пунктів регіону обстріляли за добу ЗС РФ. Внаслідок ударів є загиблий та семеро постраждалих, серед них – дитина, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Задонецьке Зміївської громади постраждали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна і двоє 49-річних жінок; у сел. Старий Мерчик Валківської громади зазнав поранень 8-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку”, – написав Синєгубов.

По регіону прилетіло таке озброєння:

ракета;

КАБ;

БпЛА типу “Ланцет”;

шість БпЛА типу «Молния»;

вісім fpv-дронів;

46 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.