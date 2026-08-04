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Загинув чоловік, постраждала дитина: наслідки ударів РФ по Харкову та області

Події 08:53   04.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загинув чоловік, постраждала дитина: наслідки ударів РФ по Харкову та області

Харків, а також 18 населених пунктів регіону обстріляли за добу ЗС РФ. Внаслідок ударів є загиблий та семеро постраждалих, серед них – дитина, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У с. Задонецьке Зміївської громади постраждали чоловіки 63 і 67 років, 86-річна і двоє 49-річних жінок; у сел. Старий Мерчик Валківської громади зазнав поранень 8-річний хлопчик, гостру реакцію на стрес отримала 44-річна жінка; у с. Березівка Шевченківської громади загинув 72-річний чоловік, поранено 86-річну жінку”, – написав Синєгубов.

По регіону прилетіло таке озброєння:

  • ракета;
  • КАБ;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • шість БпЛА типу «Молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 46 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 08:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 18 населених пунктів регіону обстріляли за добу ЗС РФ.".