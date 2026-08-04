Захист від FPV і «шахедів»: що вже роблять у Харкові, повідомив Терехов

У Харкові «роблять все можливе», щоб до міста долітали якомога менше FPV-дронів та БпЛА типу «Шахед», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Про РЕБ говорив начальник ХОВА, але ми долучилися до відпрацювання цієї системи. Сьогодні ми працюємо, працюють наші КП, з метою безпеки я не можу все казати. Сьогодні вже частина цієї роботи виконана, вона працює. Якщо б не ця система багаторівнева, то набагато більше б було влучань FPV по Харкову. Це і інженерне рішення, і РЕБи, і інші рішення, які ми сьогодні застосовуємо, щоб зробити так, щоб менше до Харкова долітало», – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, першу тестову ділянку купола від FPV-дронів на оптоволокні навколо Харкова, який розробляють разом із 2-м корпусом НГУ «Хартія», планують реалізувати за три тижні, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.