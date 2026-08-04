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Захист від FPV і «шахедів»: що вже роблять у Харкові, повідомив Терехов

Записано 12:08   04.08.2026
Вікторія Яковенко
Захист від FPV і «шахедів»: що вже роблять у Харкові, повідомив Терехов Фото ілюстративне/Харківська міськрада

У Харкові «роблять все можливе», щоб до міста долітали якомога менше FPV-дронів та БпЛА типу «Шахед», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Про РЕБ говорив начальник ХОВА, але ми долучилися до відпрацювання цієї системи. Сьогодні ми працюємо, працюють наші КП, з метою безпеки я не можу все казати. Сьогодні вже частина цієї роботи виконана, вона працює. Якщо б не ця система багаторівнева, то набагато більше б було влучань FPV по Харкову. Це і інженерне рішення, і РЕБи, і інші рішення, які ми сьогодні застосовуємо, щоб зробити так, щоб менше до Харкова долітало», – зазначив міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, першу тестову ділянку купола від FPV-дронів на оптоволокні навколо Харкова, який розробляють разом із 2-м корпусом НГУ «Хартія», планують реалізувати за три тижні, розповів в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 12:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові «роблять все можливе», щоб до міста долітали якомога менше FPV-дронів та БпЛА типу «Шахед», повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".