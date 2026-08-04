Другий день поспіль росіяни атакують Куп’янщину: є руйнування і загиблий

У Харківській облпрокуратурі поінформували про наслідки обстрілів Куп’янщини. За даними правоохоронців, внаслідок ударів постраждала жінка і загинув літній чоловік.

Вранці 3 серпня ворог ударив FPV-дроном по селу Заміст – пошкоджена крамниця.

“Того ж дня близько 14:30 війська рф обстріляли село Підсереднє. Тип озброєння встановлюється. Поранення дістала 57-річна жінка. Орієнтовно о 17:00 ворожий БпЛА типу «молния» вдарив по селищу Шевченкове. Внаслідок атаки загинув 72-річний чоловік“, – встановили правоохоронці.

Сьогодні, 4 серпня, обстріли продовжилися. Близько 05:40 FPV-дрон прилетів по будинку у селі Раївка. Будівля пошкоджена, але обійшлося без постраждалих.