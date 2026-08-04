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Другий день поспіль росіяни атакують Куп’янщину: є руйнування і загиблий

Події 10:09   04.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Другий день поспіль росіяни атакують Куп’янщину: є руйнування і загиблий

У Харківській облпрокуратурі поінформували про наслідки обстрілів Куп’янщини. За даними правоохоронців, внаслідок ударів постраждала жінка і загинув літній чоловік.

Вранці 3 серпня ворог ударив FPV-дроном по селу Заміст – пошкоджена крамниця.

Того ж дня близько 14:30 війська рф обстріляли село Підсереднє. Тип озброєння встановлюється. Поранення дістала 57-річна жінка. Орієнтовно о 17:00 ворожий БпЛА типу «молния» вдарив по селищу Шевченкове. Внаслідок атаки загинув 72-річний чоловік“, – встановили правоохоронці.

Сьогодні, 4 серпня, обстріли продовжилися. Близько 05:40 FPV-дрон прилетів по будинку у селі Раївка. Будівля пошкоджена, але обійшлося без постраждалих.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2026 в 10:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі поінформували про наслідки обстрілів Куп’янщини. За даними правоохоронців, внаслідок ударів постраждала жінка і загинув літній чоловік.".