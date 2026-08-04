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Второй день подряд россияне атакуют Купянщину: есть разрушения и погибший

Происшествия 10:09   04.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Второй день подряд россияне атакуют Купянщину: есть разрушения и погибший

В Харьковской облпрокуратуре проинформировали о последствиях обстрелов Купянщины. По данным правоохранителей, в результате ударов пострадала женщина и погиб пожилой мужчина.

Утром 3 августа враг ударил FPV-дроном по селу Замост – поврежден магазин.

«В тот же день около 14:30 войска РФ обстреляли село Подсреднее. Тип вооружения устанавливается. Ранения получила 57-летняя женщина. Ориентировочно в 17:00 вражеский БпЛА типа «Молния» ударил по поселку Шевченково. В результате атаки погиб 72-летний мужчина», – установили в прокуратуре.

Сегодня, 4 августа, обстрелы продолжились. Около 05:40 FPV-дрон прилетел по дому в селе Раевка. Здание повреждено, но обошлось без пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 4 августа 2026 в 10:09;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре проинформировали о последствиях обстрелов Купянщины. По данным правоохранителей, в результате ударов пострадала женщина и погиб пожилой мужчина.".