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Били FPV, «Шахеды», «Молнии» и «Ланцет»: Терехов о неделе в Харькове

Происшествия 15:08   03.08.2026
Виктория Яковенко
Били FPV, «Шахеды», «Молнии» и «Ланцет»: Терехов о неделе в Харькове Фото: Игорь Терехов

За прошедшие семь дней армия РФ нанесла 25 ударов по Харькову. Восемь атак FPV-дронами, восемь – «Шахедами», пять – реактивными «Шахедами», три – «Молниями» и одна – «Ланцетом», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Враг бил по жилым домам, автомобилям, АЗС и СТО, гражданским предприятиям, производственным и складским помещениям, объектам инфраструктуры. Значительные пожары возникли на территории издательства «Ранок» и в складских помещениях одного из сетевых супермаркетов», – отметил городской голова.

Попадания зафиксированы в Индустриальном, Салтовском, Киевском, Шевченковском, Немышлянском, Слободском, Новобаварском районах.

За неделю пострадали 22 человека, среди них — двое детей. Погибших нет.

«Все мы видим, куда враг направляет атаки: против бизнеса, логистики, энергетики, домов горожан. Но после каждого попадания наши спасатели, медики и коммунальные службы сразу приступают к работе», — подчеркнул Терехов.

Воздушные тревоги в Харькове за этот период длились почти на 32 часа или на 21% меньше, чем в области.

«Но более короткая тревога не означает меньшей опасности. FPV-дроны и молнии могут появляться очень быстро, а предусмотреть место следующего удара невозможно. Поэтому еще раз прошу не игнорировать сигналы тревоги!», — обратился мэр.

Читайте также: FPV-дроны в июле стали главным инструментом террора против Харькова – Терехов

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2026 в 15:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие семь дней армия РФ нанесла 25 ударов по Харькову.".