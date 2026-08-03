Били FPV, «Шахеды», «Молнии» и «Ланцет»: Терехов о неделе в Харькове

За прошедшие семь дней армия РФ нанесла 25 ударов по Харькову. Восемь атак FPV-дронами, восемь – «Шахедами», пять – реактивными «Шахедами», три – «Молниями» и одна – «Ланцетом», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Враг бил по жилым домам, автомобилям, АЗС и СТО, гражданским предприятиям, производственным и складским помещениям, объектам инфраструктуры. Значительные пожары возникли на территории издательства «Ранок» и в складских помещениях одного из сетевых супермаркетов», – отметил городской голова.

Попадания зафиксированы в Индустриальном, Салтовском, Киевском, Шевченковском, Немышлянском, Слободском, Новобаварском районах.

За неделю пострадали 22 человека, среди них — двое детей. Погибших нет.

«Все мы видим, куда враг направляет атаки: против бизнеса, логистики, энергетики, домов горожан. Но после каждого попадания наши спасатели, медики и коммунальные службы сразу приступают к работе», — подчеркнул Терехов.

Воздушные тревоги в Харькове за этот период длились почти на 32 часа или на 21% меньше, чем в области.

«Но более короткая тревога не означает меньшей опасности. FPV-дроны и молнии могут появляться очень быстро, а предусмотреть место следующего удара невозможно. Поэтому еще раз прошу не игнорировать сигналы тревоги!», — обратился мэр.