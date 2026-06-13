Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається

Поліцейські зʼясовують обставини загибелі чоловіка в Індустріальному районі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 червня отримали повідомлення про те, що поблизу автостанції по проспекту Героїв Харкова на землі без ознак життя лежить людина.

«Правоохоронці здійснили огляд місця події та встановили особу загиблого чоловіка: ним виявився 73-річний житель міста. Наразі працівники поліції опитують свідків та зʼясовують всі обставини події», – зазначили у поліції.

Причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза. Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Нагадаємо 1 червня у метро Харкова помер чоловік. Це сталося у переході на станції “Холодна гора”, повідомляли у телеграм-каналах близько 16:30. Як розповіла МГ «Об’єктив» речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська, зі слів очевидців, чоловік втратив свідомість. Перехожі викликали “швидку”, але він помер до приїзду медиків. На тілі померлого видимих ознак насильницької смерті немає.