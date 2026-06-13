Live

Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається

Суспільство 12:01   13.06.2026
Вікторія Яковенко
Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські зʼясовують обставини загибелі чоловіка в Індустріальному районі.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 червня отримали повідомлення про те, що поблизу автостанції по проспекту Героїв Харкова на землі без ознак життя лежить людина.

«Правоохоронці здійснили огляд місця події та встановили особу загиблого чоловіка: ним виявився 73-річний житель міста. Наразі працівники поліції опитують свідків та зʼясовують всі обставини події», – зазначили у поліції.

Причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза. Інформацію внесли до Єдиного обліку заяв та повідомлень.

Нагадаємо 1 червня у метро Харкова помер чоловік. Це сталося у переході на станції “Холодна гора”, повідомляли у телеграм-каналах близько 16:30. Як розповіла МГ «Об’єктив» речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська, зі слів очевидців, чоловік втратив свідомість. Перехожі викликали “швидку”, але він помер до приїзду медиків. На тілі померлого видимих ознак насильницької смерті немає.

Читайте також: 19-річний впав з даху будинку в Харкові: чоловік загинув, подробиці від НПУ

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Новини Харкова – головне за 13 червня: зупинявся транспорт, вибух на трасі
Новини Харкова – головне за 13 червня: зупинявся транспорт, вибух на трасі
13.06.2026, 13:03
Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW
Окупанти атакують та намагаються проникнути в Куп’янськ: чи є успіхи – ISW
13.06.2026, 11:43
Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається
Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається
13.06.2026, 12:01
Сьогодні 13 червня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 13 червня 2026: яке свято та день в історії
13.06.2026, 06:00
На трасі в Харківському районі підірвався велосипедист: чоловіка шпиталізували
На трасі в Харківському районі підірвався велосипедист: чоловіка шпиталізували
13.06.2026, 10:14
З транспортом у Харкові були проблеми через електропостачання: ситуація зараз
З транспортом у Харкові були проблеми через електропостачання: ситуація зараз
13.06.2026, 10:00

Новини за темою:

13.06.2026
З транспортом у Харкові були проблеми через електропостачання: ситуація зараз
13.06.2026
Новини Харкова – головне за 13 червня: зупинявся транспорт, вибух на трасі
12.06.2026
Загроза «орешника» та заміна ТЕЦ-5 – підсумки 12 червня (відео)
12.06.2026
У Куп’янську відзначили “день Росії”, але є нюанс (відео)
12.06.2026
Харків’ян зі спицями запрошують до саду Шевченка: навіщо


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Тіло літнього чоловіка знайшли біля автостанції в Харкові: НПУ розбирається», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2026 в 12:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські зʼясовують обставини загибелі чоловіка в Індустріальному районі.".