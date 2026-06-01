Live

Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці

Суспільство 17:03   01.06.2026
Вікторія Яковенко
Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці Скриншот

У переході на станції метро “Холодна гора” лежить тіло чоловіка, повідомляли у телеграм-каналах Харкова близько 16:30.

“Зі слів очевидців, чоловік втратив свідомість. Перехожі викликали “швидку”, але він помер до приїзду медиків. На тілі померлого видимих ознак насильницької смерті немає. Особа чоловіка встановлюється”, – повідомила МГ “Об’єктив” речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська.

Відео: телеграм-канал «Харьков life»

Нагадаємо, на станції метро «Наукова» в Харкові відновили скління вхідних павільйонів до підземних переходів, які були пошкоджені внаслідок удару РФ 16 травня.

Читайте також: На березі річки у Харкові незаконно здавали в оренду альтанки: подробиці

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
Хабар у ТЦК і масована атака дронів на Харків — підсумки 1 червня
01.06.2026, 23:59
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
Масштабна пожежа під Харковом спалахнула після удару російських БпЛА (фото)
01.06.2026, 23:02
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
Ніхто з трудових мігрантів не хоче їхати на Харківщину – Алексєєв
01.06.2026, 23:39
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
Новини Харкова — головне за 1 червня: атака БпЛА на місто, удар по Мерефі
01.06.2026, 23:11
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
ЗСУ зачистили село за допомогою НРК від росіян на Харківщині (відео)
01.06.2026, 22:00
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
«На нашій ділянці на Харківщині дуже важкі бої» – Юрій Бутусов
01.06.2026, 21:28

Новини за темою:

25.05.2026
Музика може грати в метро: реакцію харків’ян оцінюватимуть на “Перемозі”
21.05.2026
День вишиванки в метро: харків’яни збиралися в підземці на концерт (відео)
11.05.2026
Десять станцій метро в Харкові можуть стати доступнішими. Про що йдеться?
04.05.2026
“Було моє рішення”. Чому Терехов змінив керівника Харківського метрополітену
30.04.2026
Інтервали руху у метро Харкова зміняться з 1 травня: новий графік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 17:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У переході на станції метро “Холодна гора” лежить тіло чоловіка, повідомляли у телеграм-каналах Харкова близько 16:30.".