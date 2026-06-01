Смерть у харківському метро: у поліції повідомили подробиці

У переході на станції метро “Холодна гора” лежить тіло чоловіка, повідомляли у телеграм-каналах Харкова близько 16:30.

“Зі слів очевидців, чоловік втратив свідомість. Перехожі викликали “швидку”, але він помер до приїзду медиків. На тілі померлого видимих ознак насильницької смерті немає. Особа чоловіка встановлюється”, – повідомила МГ “Об’єктив” речниця ГУ Нацполіції в Харківській області Альона Соболевська.

