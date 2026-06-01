РФ вдарила ракетою по Мерефі: що відомо

Події 14:30   01.06.2026
Вікторія Яковенко
Окупанти 1 червня вдарили по місту Мерефа. Попередньо, армія РФ застосувала ракету, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють усі екстрені служби. Встановлюємо обставини обстрілу», – пише Синєгубов.

Нагадаємо, 4 травня армія РФ вдарила «Іскандером» по Мерефі. Загинуло семеро людей, ще понад 30 постраждало, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед поранених – дворічний хлопчик, який одержав порізи склом. Ворожа ракета вдарила несподівано дорогою посеред міста. Свідки розповіли: була мертва тиша, а згодом різко вибух. Посипалися вікна, почали лунати крики. У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО та автівки

  • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 14:30;

