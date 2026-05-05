У Мерефі ліквідують наслідки ракетного удару: які результати
Начальник ХОВА Олег Синєгубов проінформував: на місці вчорашнього удару ракети в Мерефі працюють рятувальники, медики, правоохоронці, комунальники, також приєдналися волонтери.
Наразі добровольці вже закрили майже дві сотні пошкоджених контурів у будинках, відновили покрівлі у восьми будинках.
“У місті було організовано комплексну допомогу постраждалим: надавали психологічну підтримку, юридичні консультації, соціальний супровід, забезпечували гарячим харчуванням. Допомогу отримали близько 100 людей”, – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, «Іскандером» по Мерефі вдарила російська армія сьогодні вранці. Загинуло семеро людей, ще понад 30 постраждало, повідомила Харківська обласна прокуратура. Серед поранених – дворічний хлопчик, який одержав порізи склом. Ворожа ракета вдарила несподівано дорогою посеред міста. Свідки розповіли: була мертва тиша, а згодом різко вибух. Посипалися вікна, почали лунати крики. У місті пошкоджені будинки, магазини, СТО та автівки. Стан потерпілих – різний. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, четверо – тяжкі, у 12 вибухові травми середньої тяжкості, ще більше людей – із гострою реакцією на стрес. Впродовж дня вони продовжували звертатися до лікарень. У Мереф’янській громаді із 5 травня оголошено триденну жалобу.
Категорії: Події, Україна; Теги: мерефа, ракетные удары, сінєгубов, харківщина;
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 11:48;