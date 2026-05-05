В Мерефе ликвидируют последствия ракетного удара: какие результаты
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: на месте вчерашнего удара ракеты в Мерефе работают спасатели, медики, правоохранители, коммунальщики, также присоединились волонтеры.
На данный момент добровольцы уже закрыли почти две сотни поврежденных контуров в зданиях, восстановили кровли в восьми домах.
«В городе была организована комплексная помощь пострадавшим: оказывали психологическую поддержку, юридические консультации, социальное сопровождение, обеспечивали горячим питанием. Помощь получили около 100 человек», – отметил Синегубов.
Напомним, «Искандером» по Мерефе ударила российская армия утром 4 мая. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины. Состояние пострадавших – разное. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четверо – тяжелые, у 12 взрывные травмы средней тяжести, еще больше людей – с острой реакцией на стресс. В течение дня они продолжали обращаться в больницы. В Мерефянской громаде с 5 мая объявлен трехдневный траур.
Читайте также: Из-за удара РФ в Великом Бурлуке загорелось 400 квадратных метров травы
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: мерефа, ракетные удары, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Мерефе ликвидируют последствия ракетного удара: какие результаты», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 11:48;