В Мерефе ликвидируют последствия ракетного удара: какие результаты

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: на месте вчерашнего удара ракеты в Мерефе работают спасатели, медики, правоохранители, коммунальщики, также присоединились волонтеры.

На данный момент добровольцы уже закрыли почти две сотни поврежденных контуров в зданиях, восстановили кровли в восьми домах.

«В городе была организована комплексная помощь пострадавшим: оказывали психологическую поддержку, юридические консультации, социальное сопровождение, обеспечивали горячим питанием. Помощь получили около 100 человек», – отметил Синегубов.

Напомним, «Искандером» по Мерефе ударила российская армия утром 4 мая. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины. Состояние пострадавших – разное. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четверо – тяжелые, у 12 взрывные травмы средней тяжести, еще больше людей – с острой реакцией на стресс. В течение дня они продолжали обращаться в больницы. В Мерефянской громаде с 5 мая объявлен трехдневный траур.