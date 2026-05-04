Удар по Мерефе: шесть пострадавших – в тяжелом состоянии, последствия (видео)
Количество пострадавших в результате ракетного удара по Мерефе возросло до 22, сообщил в эфире нацмарафонца глава ХОВА Олег Синегубов.
«Из них шесть – в крайне тяжелом состоянии, в больнице. Еще 14 – находятся в состоянии средней тяжести. Двум людям была оказана помощь на месте. Учитывая, что удар был достаточно мощной силы, возможно, еще будут люди обращаться за медицинской помощью. Идет ликвидация последствий. Удар посреди города, посреди дороги», – отметил Синегубов.
Он рассказал, что из-за «прилета» достаточно серьезно повреждены 10 частных домохозяйств, пять административных зданий и ряд хозяйственных построек.
Синегубов считает, что разбирать завалы будут не менее суток.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 4 мая армия РФ ударила ракетой «Искандер» по Мерефе. Попадание зафиксировали в дорожное покрытие. В результате удара погибли пять человек — мужчины 50 и 63 лет и женщины 74, 41 и 52 лет.
• Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 14:45;