В Мерефе — «прилет» БпЛА в дом: среди пострадавших — 6-летний ребенок (фото)

Четыре человека, в том числе 6-летний ребенок, пострадали в результате обстрела города Мерефа Харьковской области 11 марта.

Российский беспилотник попал в жилой дом, после чего начался пожар, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным, пострадали четыре человека: 61-летний мужчина и 74-летняя женщина получили ранения, у женщины 37 лет и 6-летней девочки — острый стресс. Повреждены частные дома и припаркованные рядом автомобили.

На месте работают полицейские и другие профильные службы. Следователи собирают доказательства и документируют последствия российской атаки.

Как сообщала МГ «Объектив», утром 11 марта БпЛА ударил по гражданскому пищевому предприятию в Харькове. В результате атаки два человека погибли. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие – работники предприятия, уточнили в облпрокуратуре. Три женщины – в тяжелом состоянии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.