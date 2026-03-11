В Мерефе — «прилет» БпЛА в дом: среди пострадавших — 6-летний ребенок (фото)
Четыре человека, в том числе 6-летний ребенок, пострадали в результате обстрела города Мерефа Харьковской области 11 марта.
Российский беспилотник попал в жилой дом, после чего начался пожар, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным, пострадали четыре человека: 61-летний мужчина и 74-летняя женщина получили ранения, у женщины 37 лет и 6-летней девочки — острый стресс. Повреждены частные дома и припаркованные рядом автомобили.
На месте работают полицейские и другие профильные службы. Следователи собирают доказательства и документируют последствия российской атаки.
Как сообщала МГ «Объектив», утром 11 марта БпЛА ударил по гражданскому пищевому предприятию в Харькове. В результате атаки два человека погибли. Еще семеро получили ранения разной степени тяжести. Все пострадавшие – работники предприятия, уточнили в облпрокуратуре. Три женщины – в тяжелом состоянии, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: Вражеский БпЛА атаковал Чугуевщину: произошел пожар, пострадал мужчина (фото)
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, мерефа, новости Харькова;
