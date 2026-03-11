Live

В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар

Происшествия 09:33   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар

Взрыв в Харькове прозвучал примерно в 08:00.

Дополнено 09:33. Стало известно, что пострадавших в Харькове уже семь, уточнил начальник ХОВА.

«В больницу доставили еще двоих раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин. Медики оказывают всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.

Дополнено в 08:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до пяти. Все – в тяжелом состоянии.

По информации мэра Игоря Терехова, по частному сектору в Шевченковском районе ударил «шахед».

Позже городской голова уточнил, что «прилетело» по частному предприятию, есть информация о пострадавших.

По предварительной информации, пострадали четверо людей. Однако вскоре мэр сообщил, что в результате атаки погибли двое жителей.

Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что на месте «прилета» начался пожар. На месте работают спасатели, медики и правоохранители. Информация будет дополняться.

Читайте также: Россияне атаковали спортшколу в Золочеве (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 11 марта: атака РФ, двое погибших в городе
Новости Харькова — главное за 11 марта: атака РФ, двое погибших в городе
11.03.2026, 09:17
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
Возвращаются ли люди в Харьков с наступлением весны, рассказал мэр
10.03.2026, 20:45
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
11.03.2026, 09:33
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
«Ну, что это такое?» – Терехов о мобилизации и ТЦК в Харькове
09.03.2026, 11:24
В Харькове – «прилет» БпЛА в частном секторе: как ГСЧС тушила пожары (видео)
В Харькове – «прилет» БпЛА в частном секторе: как ГСЧС тушила пожары (видео)
10.03.2026, 21:35
За сутки спасатели на Харьковщине потушили 15 пожаров
За сутки спасатели на Харьковщине потушили 15 пожаров
11.03.2026, 09:28

Новости по теме:

11.03.2026
Больше 30 БпЛА атаковали Харьковскую область за сутки – Синегубов
11.03.2026
Где атаковал враг и, сколько атак отбили ВСУ, сообщил Генштаб
11.03.2026
На каком этапе восстановление дома на улице Культуры, рассказали в мэрии
10.03.2026
Появились фото обстрелянного ночью Харькова: пострадала девушка
10.03.2026
Синегубов: на Харьковщине 13 пострадавших от обстрелов, из них двое – дети


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 09:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв в Харькове прозвучал примерно в 08:00.".