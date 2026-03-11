В Харькове – «прилет»: есть погибшие и раненые, начался пожар
Взрыв в Харькове прозвучал примерно в 08:00.
Дополнено 09:33. Стало известно, что пострадавших в Харькове уже семь, уточнил начальник ХОВА.
«В больницу доставили еще двоих раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин. Медики оказывают всю необходимую помощь», – добавил Синегубов.
Дополнено в 08:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до пяти. Все – в тяжелом состоянии.
По информации мэра Игоря Терехова, по частному сектору в Шевченковском районе ударил «шахед».
Позже городской голова уточнил, что «прилетело» по частному предприятию, есть информация о пострадавших.
По предварительной информации, пострадали четверо людей. Однако вскоре мэр сообщил, что в результате атаки погибли двое жителей.
Тем временем начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал, что на месте «прилета» начался пожар. На месте работают спасатели, медики и правоохранители. Информация будет дополняться.
