Россияне атаковали спортшколу в Золочеве (фото)
Фото: «Заря»
Фото спортивной школы в Золочеве, куда накануне поздно вечером прилетел российский «шахед», показало издание «Заря».
Попадание зафиксировали 10 марта около 23:30. Предварительно, по поселку ударил БпЛА типа «шахед».
«В результате прямого попадания частично разрушено здание Детско-юношеской спортивной школы имени Воронина. Также поврежден Дом детского и юношеского творчества и, предварительно, пять частных домов», – отметили в «Заре».
На этот раз обошлось без пострадавших, добавил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Читайте также: Новости Харькова — главное за 11 марта: как прошла ночь
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Россияне атаковали спортшколу в Золочеве (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 марта 2026 в 07:29;