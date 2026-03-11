Live

Россияне атаковали спортшколу в Золочеве (фото)

Происшествия 07:29   11.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне атаковали спортшколу в Золочеве (фото) Фото: «Заря»

Фото спортивной школы в Золочеве, куда накануне поздно вечером прилетел российский «шахед», показало издание «Заря».

Попадание зафиксировали 10 марта около 23:30. Предварительно, по поселку ударил БпЛА типа «шахед».

РФ атаковала спортивную школу в Золочеве 11 марта
Фото: «Заря»

«В результате прямого попадания частично разрушено здание Детско-юношеской спортивной школы имени Воронина. Также поврежден Дом детского и юношеского творчества и, предварительно, пять частных домов», – отметили в «Заре».

РФ атаковала спортивную школу в Золочеве 11 марта
Фото: «Заря»

На этот раз обошлось без пострадавших, добавил начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

РФ атаковала спортивную школу в Золочеве 11 марта
Фото: «Заря»

Читайте также: Новости Харькова — главное за 11 марта: как прошла ночь

Автор: Николь Костенко-Лагутина
